Erdoğan’dan seçim öncesi ‘Gabar’da petrol bulduk’ müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı’nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

MEZARA GÖMMEYE VAR MIYIZ?

“Bay bay Kemal ile yanındakiler emri Kandil’deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah’tan alıyoruz. 14 Mayıs’ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Konya dersi 14 Mayıs’ta verecektir.

Sevdası da davası da rüyası da hak ve hakikat olan Konya’nın, siz güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum.

Konya’nın ‘hayır’ dediğinden hayır gelmez. Konya’nın ‘evet’ dediğine Allah’ın izni ile şer bulaşmaz.

Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği merhum Erbakan Hocamızın şehri Konya’ya bu yakışır. Konya’nın “hayır” dediğinden hayır gelmez, Konya’nın “evet” dediğine de Allah’ın izniyle şer bulaşmaz.

RAHATSIZ OLUYORLAR

Bay Bay Kemal dün Zonguldak’ta, benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söyledi. Bay Bay Kemal, hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık, hani çıkmayacaktı? “Hani nerede?” diyordunuz. Biz söz verirsek yaparız. Dün Milli Muharip Uçağımız KAAN’ı pist başı yaptırdık. İşte bunlar birilerini ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var ama en çok teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.

Kandil’den bir tanesi “AK Parti bizi mağaralarda vurdu” diyor. Ne yapacaktık, “iyi yapıyorsunuz mu” diyecektik? Sen benim “Mehmedim”i şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz?

PETROL MÜJDESİ VERDİ

Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.

Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.

Cudi ve Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi keşfettik. Bu rezerv çok kaliteli bir yapıya sahip.

Gabar’daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdik.

(Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) Cizre’ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.

İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.

Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz.”