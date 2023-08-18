Erdoğan’ın sesini kullanan dolandırıcı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan Fatih Emre H. tutuklandı.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi. Şüpheli Fatih Emre H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ‘Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, Fatih Emre H.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

KAPORA DOLANDIRICILIĞI DA YAPMIŞ

Fatih Emre H. nin ifadesinde, 2021 -2023 tarihlerinde internette kendisinin kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu, buradan insanlardan kapora alarak dolandırdığını bu işten yaklaşık 600 bin TL kazandığını, daha sonra çok para kazanmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini internet ortamındaki programlar sayesinde taklit ederek çeşitli iş insanlarını aradığını ve dolandırmaya çalıştığını, ancak herhangi bir eylem gerçekleştiremediğini söylediği belirtiliyor

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın sesini kullanan dolandırıcı yakalandı