Erkan Baş: Bu yürüyüşümüz son bulmayacak

Özgürlük Yürüyüşü’nün 22. gününde TİP Genel Başkanı Erkan Baş Hendek Havai Fişek Fabrikası’ndaki patlamada hayatını kaybeden işçiler için yürüdü. Erkan Baş, “Hendek’in hesabı gerçekten sorulana dek, Can’ın da bizim de bu yürüyüşümüz hiç son bulmayacak.” dedi.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Özgürlük Yürüyüşü'nün 22. gününde, Can Atalay'ın da avukatlığını üstlendiği 3 Temmuz 2020’de Sakarya Hendek Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden 7 işçi için yürüyor.

Baş'a yürüyüşün ilerleyen saatlerinde, patlamada oğlu Halis Yılmaz'ı kaybeden Muammer Yılmaz ve dava avukatları eşlik edecek.

“BU ÜLKEDE ARTIK İŞÇİLERİN CANINDAN UCUZ BİR ŞEY YOK”

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Erkan Baş şöyle konuştu:

*Bugün, Hendek havai fişek fabrikasındaki patlamada kaybettiğimiz 7 işçi kardeşimizi, Hendek katliamını gündeme taşıyoruz. Bugün Hendek aileleri adına aramızda olan ve yürüyüşümüze güç katan Muammer Yılmaz'ın ve bütün ailelerin desteklerinden ötürü kendilerine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum.

*Muammer Bey'i adliye koridorlarından hatırlayacaksınız. ‘Çocuğumun kanının üstüne kimse bina yapamayacak' deyişinden hatırlayacaksınız.

*Mücadelesi önünde tekrardan saygıyla eğiliyoruz. Bu ülkede artık işçilerin canından ucuz bir şey yok. Bu onursuzluk düzeninde onurlu emekçilerin canının hiçbir değeri yok.

“İŞÇİLERİN KANI ÜZERİNE BİNA YAPTIRMAYACAĞIZ”

*Saray yargısı Hendek katliamında patron Yaşar Çoşkun'a, bu toplu cinayetlere sebebiyet verenlere birkaç yıl hapis cezasıyla yırtmalarını, onları biran önce tahliye etmenin peşinde. Can Atalay'da tam olarak da bunun karşısında durduğu için hiç kimse ekmeğini kazanırken canından olmasın dediği için bugün cezaevinde.

*Hendek'in hesabı gerçekten sorulana dek, Can'ın da bizim de bu yürüyüşümüz hiç son bulmayacak. Saray, Hendek'in hesabını sormak yerine, aileleri zaman zaman para teklif edenleri, zaman zaman onları tehdit edenleri kollamanın peşinde.

*Ancak işçilerin onurlu aileleri bugüne kadar ne paraya tamah ettiler, ne bu tehditlere boyun eğdiler. Sevgili Can'ın da dediği gibi, ‘biz bu işin sonuna kadar gideriz' Hepimiz Muammer Yılmaz'ın verdiği, Can Atalay'ın tuttuğu sözün bir parçasıyız. İşçilerin kanı üzerine bina yaptırmayacağız.

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