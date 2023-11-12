Erkan Baş: Burada Erdoğan’a teslim olacak hiç kimse yok

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, AYM ve Yargıtay arasında yaşanan krize ilişkin iktidarı sert sözlerle eleştirdi. "Mesele Can Atalay meselesinin çok ötesine geçti" diyen Erkan Baş, "Göreceğiz bakalım saray mı büyük halk mı? Burada Tayyip Erdoğan’a teslim olacak hiç kimse yok!" ifadelerini kullandı.

Can ÇAPAR

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Hatay il kongresinin ardından Defne'de düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin konuştu.

Toplantıda ilk olarak Can Atalay'ın aday gösterilmesine değinen Erkan Baş, “Can'ı aday göstererek en doğrusunu yaptık. Biz, Hatay'ın evlatlarının da katillerini unutmadığımızı gösterdik. Eğer biz vekil seçmeseydik bunlar Gezi bir darbe ayaklanmasıydı, ölenler de bu yüzden öldüler diye anlatacaklardı. Hayır, Gezi bir halkın benim kaderim senin iki dudağının arasında sığmaz, ülkenin geleceğine ne olacağına hep beraber karar vereceğiz diyen bir halk isyanıydı. Gezi'nin değerlerinin, bizim değerlerimizin hala yaşadığını, sonuna kadar sahip çıktığımızı göstermeyi başardık. Kimyalarının bozulmasının nedeni budur” dedi.

“MESELE CAN ATALAY MESELESİNİN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİ''

Can Atalay'ın başvurusu, AYM ve Yargıtay arasında yaşanan kriz ve ardından gelen Anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin ise Erkan Baş şunları söyledi:

*Mesele Can Atalay meselesinin çok ötesine geçti. Tayyip Erdoğan size ‘siz kimsiniz' diyor. ‘Ben, Gezi'den bunların cezaevinde kalmasına karar vermişim, bu insanları hapsetmişim, siz şu yıkık halinize, yıkılmış kentinize bakmadan bana başkaldırıyorsunuz' diyor.

*Siz de ‘Hayır biz Gezi'yi, Ali'yi Abdo'yu Ahmet'in arkasında durmaya devam ediyoruz' diyorsunuz. Bizimle bunun hesaplaşmasını yaşamak istiyor. Göreceğiz bakalım saray mı büyük halk mı? Burada Tayyip Erdoğan'a teslim olacak hiç kimse yok.

*Haklılığımız o kadar açık bir şekilde ispat edildi ki…O kadar gayrimeşru ve çaresizler ki kendi yaptıkları Anayasa'yı çiğniyorlar. Anayasa'da ‘Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar kesindir. Kararlar tüzel ve gerçek kişileri kapsar' yazar.

*12 Eylül Anayasa'sı onlara yetmediği zaman bugün Türkiye'de yürürlükte olan Anayasa'yı değiştirdiler. Bugün yazan şeyler bize karşı bağlayıcı ise Tayyip Erdoğan için de bağlayıcı. Yaptığımız iş o kadar doğru ki, kendi yaptıkları yasaları çiğnemeden vekilimizi esir tutamayacak hale geldiler. Rezil oldular.

*Şimdi şunu dayatıyorlar: ‘Güç bizde, biz isteğimiz yasayı uygularız, istemediğimizi uygulamayız. Alışın buna.' Biz de buna alışmadığımız için sonuna kadar kavga etmeye devam edeceğiz. Sadece Tayyip Erdoğan'a teslim olmadığı için cezaevinde olan herkesi mücadele alanlarına kazandıracağız. Ne gerekiyorsa o, sonuna kadar mücadele…

*İktidar, muhalefetin içine sürekli çomak sokmaya çalışıyor. İktidar, muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Sağda bir muhalefet istiyor. AKP'nin muhalefeti yine AKP'ye benzesin istiyor. Bunu yaparak yerel seçimlerde zafer elde etmek istiyor.

*Siz de eğer seçimlerde bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız seçimlere kadar beklemeyin. Asrın hesaplaşmasını yaşamak için yerel seçimleri fırsata çevirmemiz lazım. Geçen seçimde Türkiye'ye mesaj verdik. Şimdi bize yakışan hesap soran bir kent olduğumuzu göstermektir.

“BİRİLERİ BURAYA, ‘DAHA FAZLA NASIL PARA KAZANIRIM' DİYE BAKIYOR''

Son olarak da yerel seçime ilişkin mesajlar veren Baş, ‘'Siz kent yıkıntısına baktığınızda acı duygular yaşıyorsunuz. Birileri de buraya, ‘daha fazla nasıl para kazanırım' diye bakıyor. Önümüzdeki hesaplaşma bunun hesaplaşmasıdır. Birileri buralarda kendilerini, yandaşlarını zengin etmek için karşınıza aday çıkaracak. Hatay'ı onlara teslim etmeyin. Hatay'ın kaderini kendi ellerinize alın. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay halkına güveniyoruz. Hatay halkının vereceği her göreve hazırız. Hep birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.

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