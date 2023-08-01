Esenyurt katliamının baş şüphelisi Tarık Özer’in Cinayet Büro’daki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde işlenen ve tüm Türkiye'yi şoke eden cinayetin şüphelileri yakalandı. Şüphelilerden Tarık Özer'in polis sorgusunda neler söyledikleri ortaya çıktı.

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Geçen cumartesi gecesi İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir tekel bayisinde meydana gelen olayda Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken Yusuf Erzen (21) ağır yaralandı.

Saldırının ardından Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özer ve Azat Özer de dün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler ile birlikte onlara kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen beş kişi de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı dokuza yükseldi.

MURAT ÖZER TUTUKLANDI

İlk olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilen Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

42 yaşındaki Tarık Özer’in bir, 37 yaşındaki kardeşi Servet Özer’in dokuz, 39 yaşındaki Murat Özer’in ise üç adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

“ALACAĞIMIZ VARDI AMA BU ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİ”

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları devam eden şüphelilerden olayda asıl silahı kullanan olduğu belirlenen Tarık Özer’in ilk sorgusunda “600 bin liradan fazla alacağım vardı. Ancak biz çok varlıklıyız. Bu para çok önemli değildi. Daha önce başım belaya girmesin diye bundan çok daha fazla olan alacaklarımın üzerine çizgi çekmiştim” dediği belirtildi.

“BENİ KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTILAR”

“Ancak onlar sosyal medya üzerinden beni ve ailemi çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar” diyen Tarık Özer’in “Oraya konuşmak için gittik. Amacımız işyerine baskın yapmak değildi. İçeri girince babalarını sorduk. Ortam bir anda gerildi. İlk silahı çeken onlardı. Daha önce de kardeşimi vurdukları için biz de kendimizi korumak için silahımızı çektik. Bir anda olay gerçekleşti” dediği kaydedildi.

Tarık Özer’in kullandığı silahın adına ruhsatlı olduğu öğrenildi. (DHA)

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