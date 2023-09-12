Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü, itirafları kan dondurdu

Üç çocuğunun gözü önünde eşi Zeliha Akbulut'u öldürdüğünü itiraf eden Hüseyin Akbulut'un ifadesi kan dondurdu. Akbulut "Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca tabancayla başından vurdum" dedi.

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Konya Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi’nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıldır evli olduğu 3 çocuğunun annesi olan 26 yaşındaki Zeliha Akbulut’u, 31 Ağustos’ta öldürdü. Cinayeti ardından teslim olan Hüseyin Akbulut (33), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zeliha Akbulut’un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi’nde defnedildi. Çiftin olay sırasında yanlarında olan 1,5, 3 ve 6 yaşındaki çocukları ise devlet korumasına alındı.

CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞ

Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut’un yakınları, polise verdikleri ifadede, Hüseyin Akbulut’un eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYIM”

Tutuklanan Hüseyin Akbulut ise polis ve savcıdaki ifadesinde cinayeti tüm detaylarıyla anlatıp suçunu itiraf etti.

Olay günü eşi ve çocukları ile birlikte dedesine gitmek için yola çıktıklarını anlatan Akbulut kan donduran o anları şu sözlerle aktardı:

“Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum.

Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum.

“15 GÜN ARABADA YATIP İKNA ETTİM”

Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım.”

Hüseyin Akbulut’un daha önce de uyuşturucu satıcılığı suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. (DHA)