Eski bakanın soyadı giysi markası oldu

AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin ailesine ait tekstil şirketi ‘Nebbati’ markasıyla çocuk giyimine girdi. Belirlenen fiyatlar el yaktı.

Ali Selim YAMANLI

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“Gözlerimdeki ışıltı” ve “epistomolojik kopuş” sözleriyle aylarca konuşulan Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi yönetimi döneminde sessizliğe büründü.

Nebati'nin göreve başladığı günlerde 13 lira civarında olan dolar kuru bugün 29 liraya yaklaştı, 18 lira civarındaki Euro kuru 31 lirayı, 765 lira olan gram altın 1800 lirayı, yüzde 36 civarındaki enflasyon oranı da TÜİK rakamlarına göre yüzde 61'i geçti.

Yaşanan enflasyonist ortam ve hayat pahalılığı nedeniyle milletin de sesi soluğu kesilirken, Hazine ve Maliye eski Bakanı Nebati'nin aile şirketinin Nebbati markasıyla bir internet mağazasında satışta bulunan çocuk kıyafetlerinin fiyatları görenleri hayrete düşürdü.

ETİKETİ GÖRENLER ŞOKTA

B&G Store'un internet sitesindeki fiyatlara göre bir çocuk smokin takımı ayakkabı dahil, 10 bin 403 lira 90 kuruşa mal oluyor. Smokin takımını oluşturan parçaların tek tek fiyatları ise şöyle: Erkek çocuk siyah askı 259 TL, siyah papyon 149.90 TL, siyah pantolon 1999 TL, siyah yelek 1499 TL, beyaz gömlek 1499 TL, siyah ayakkabı 1999 TL, siyah ceket 2 bin 999 TL. Bu etiketler görenlere, “Epistomolojik kopuş” vatandaş için temelli bitiş oldu detirtiyor.

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