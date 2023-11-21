Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ‘Gülşen’ gerginliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin performans programı ve 2024 yılı ile izleyen iki yıl bütçe tasarısı görüşmeleri tartışmalı geçti. Toplantıda konuşan AKP Meclis Üyesi Murat Özcan’ın, şarkıcı Gülşen'in Eskişehir'de verdiği konser hakkındaki "Sanatçıya benzer bir kadına vermiş olduğunuz paradan daha az bütçeyi hizmete ayırıyorsunuz" sözleri gerginlik yarattı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin performans programı ve 2024 yılı ile izleyen iki yıl bütçe tasarısı görüşmeleri tartışmalı geçti. Toplantıda konuşan AKP Meclis Üyesi Murat Özcan, Eskişehir’de Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen’e ödendiği belirtilen 4.5 milyon lirayı gündeme taşıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Bütçesi görüşmelerinde konuşan Özcan’ın “Geçen ay 4.5 milyon bedelle çağırmış olduğunuz ‘sanatçıya benzer bir kadına' vermiş olduğunuz paradan daha az bütçeyi hizmete ayırıyorsunuz” sözleri gerginlik yarattı.

“SOSYAL İŞLERİNİZ BÜTÇENİN ÇOK ALTINDA”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni sosyal hizmet yapmamakla suçlayan AKP’li Özcan, şunları söyledi:

– Yapmış olduğunuz hizmetleri açıklayın, seçime gidiyoruz. Yatırım performans programınızı incelediğimizde, maalesef halk için çok önemli olan sizin çok fazla önemsemediğiniz birçok konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal işleriniz her yıl olduğu gibi bütçenin çok altında.

Engelli kardeşlerimiz ile ilgili yapacak olduğunuz hizmetler de keza öyle. Kadınlarımız ile ilgili yapacak olduğunuz hizmetlere dönük en ufak bir şey biz göremiyoruz. Buraya bütçe diye koyduğunuz şeye, geçen ay 4.5 milyon bedelle çağırmış olduğunuz ‘sanatçıya benzer bir kadına' vermiş olduğunuz paradan daha az bütçeyi hizmete ayırıyorsunuz.

“KADINLIK YÖNÜNÜ ELEŞTİRMEDİM”

CHP'li meclis üyelerinin tepkileri üzerine tekrar söz alan AKP Meclis Üyesi Özcan “Ben aşağılayıcı, küçümseyici bir cümle kurmadım. Şunu söyledim; kadınlarımızla ilgili belediyemizin bütçesine koymuş olduğu rakamları inceliyoruz. Burada bir kinaye yapıyorum, sanatçıya benzer derken, sanatçılık yönünü eleştiriyorum doğrudur ama kadınlık yönü ile ilgili en ufak bir eleştirim olmadı. Sanatçıya benzer bir kadına 4.5 milyon verdiniz ama kadınlarımız ile ilgili bir program yapmadınız dedim” diye konuştu.

AKP’li Özcan'ın şarkıcı Gülşen hakkındaki sözleri ile ilgili konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Ünal “Aynı şeyi hala tekrarlıyorsunuz, takdir kamuoyunundur” dedi.