Ev arkadaşını kurşunladı, kafasını dolapta sakladı… ‘Berber yaptırdı’ savunması

Bursa'da, eczacı kalfası Serdar Ergun (47) ile ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) öldürdüğü iddiasıyla hakkında iki ayrı dava açılan Ahmet Burak Demir (40), Kutlu'ya yönelik eylemi nedeniyle hakim karşısına çıktı. Kutlu'nun başını kestiği ve buzdolabında sakladığı belirtilen Demir, kendisini cinayete berber arkadaşı Ersin K'nin azmettirdiğini öne sürdü.

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Bursa’da şubat ayında kaybolan eczacı kalfası Serdar Ergun’un ailesi, haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, MOBESE görüntülerini inceleyerek Serdar Ergun’un 16 BT 773 plakalı otomobilinin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul polisi ile irtibata geçti. İstanbul polisi, Büyükçekmece’de otomobili durdurarak sürücü koltuğundaki Ahmet Burak Demir’i gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 1 tabanca ile Serdar Ergun’un battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

BAŞINI BALTA İLE KESİP BUZDOLABINA KOYMUŞ

İlk sorgusunda Serdar Ergun’u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa’daki ev arkadaşı Murat Kutlu’yu da 3 gün önce öldürdüğünü, balta ile vücudundan ayırdığı kafasını ise buzdolabına koyduğunu söyledi. Ahmet Burak Demir’in Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu’nun da cansız bedenini buldu.

Demir’in evdeki köpeğinin de öldürdüğü tespit edildi. İşlemlerinin ardından Bursa’ya getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Demir, cinayetleri işlediğini kabul ederken, Kutlu’nun köpeğini ise öldürmediğini söyledi.

İKİ CİNAYET İÇİN AYRI DAVA

çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Burak Demir hakkında, ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ öldürmek suçundan, her 2 maktul için ayrı dava açıldı. Demir hakkında Ergün ve Kutluyu öldürdüğü gerekçesiyle birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu’nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1200 TL ceza istendi. Demir hakkında, ayrıca ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

“SİLAHI AL, ÖLDÜR DEDİ”

Mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul eden, ancak Murat Kutlu’nun köpeğini öldürmediğini söyleyen Demir, kendisini cinayete ise mahallede berber olan Ersin K.’nin azmettirdiğini öne sürerek, “Cinayet sırasında benim yanımda Ersin K. diye biri vardı. Ersin ile Murat arkadaştı. Araları bozuktu. Aralarında husumet meydana geldi ve hasım oldular. Bir gün öncesinde dükkanında konuştuğumuz Ersin bana, Murat’ı öldüreceğini söyledi. Ersin, benim de Murat ile husumetli olduğumu biliyordu. Silahı bana Ersin K. verdi, Silahı al, Murat’ı öldür dedi.” diye konuştu.

15 GÜN BOYUNCA KİLİTLİ TUTMUŞLAR

Ahmet Burak Demir, Kutlu ile Ersin K.nin, annesi ve üvey babası adına kayıtlı otomobilini gasbettiklerini ve polise gitmemesi için kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Berber dükkanının arkasında bulunan odada, 15 gün boyunca kilitli tutulduğunu ve şiddet gördüğünü iddia etti.

“KAFASINI BUZDOLABINA, VÜCUDUNU BALKONA…”

Demir, Kutlu ile arasında husumet olduğunu öne sürerek, “Murat Kutlu’nun bana yaptığı şeylerin tümü gözümün önüne geldi. Eve çıktığımda bir süre birlikte oturduk. Murat alkol aldığı için kendisini kaybetti, uyuşturucu da kullanıyordu. Silah çekip kafasına dayadı. Bu dünyadan gidersem tek gitmem sen de gelirsin. Sana bir şey yapmazsam ailene, çocuğuna yaparım dedi. Arkası dönüktü. Bir boşluğunu yakaladım, yüzünü döndüğünde 3 el ateş ettim. Ertesi gün balta aldım, baltayı Ersin’in dükkanına bıraktım. Ersin bana cesedi parçalamamı söylemişti. Kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koydum. Ersin’in yanına geldim. Parçaladın mı? dedi, ben de Parçaladım dedim. Ersin K.’nin de benimle birlikte yargılanmasını istiyorum.” dedi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve 10 yıldır tedavi gördüğünü belirten Demir, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Demirin daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden evrakının istenmesine ve tutukluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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