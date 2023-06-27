Ev sahibi-Nijeryalı kiracı tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul'da babasının kiracı Chima Paschal Anaekwu'yu öldüren Abdullah E. yakalandı. 25 yaşındaki katil zanlısı, Nijeryalı kiracıyı, babasıyla kira kaynaklı yaşanan tartışma sırasında öldürldüğünü söyledi.

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İstanbul Esenyurt’ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda, bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’nun (30) tabancayla öldürülmüş halde bulunduğunu tespit etti.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, Chima Paschal Anaekwu’nun aynı binada oturan ev sahibi Ali E. (72) ile zaman zaman kira konusunda tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Ali E.’nin oğlu Abdullah E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, olaydan sonra kaçan Abdullah E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

“BENİ DÖVMEYE KALKTI”

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli Abdullah E., babasının kiranın gecikmesi nedeniyle tartıştığı Chima Paschal Anaekwu ile olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını ifade etti. Abdullah E., bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve daha sonra kaçtığını belirtti. Polis tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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