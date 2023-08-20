Evi silahlarla bastılar: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da bir apartman dairesine gelen 3 kişi, buradaki Rahim Toprak'ı (26) tabancayla öldürüp, Azra Şengül G. (21) ile Kemal B.'yi (35) yaralayıp, kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Aksaray’daki olay, saat 11.00 sıralarında Pamucak Mahallesi Bölcek Caddesi’ndeki Terzioğlu Apartmanı’nın 2nci katında meydana geldi. Dairede bulunan Rahim Toprak, Azra Şengül G. ve Kemal B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Bir süre sonra eve 3 kişi geldi. Bu kişiler, Rahim Toprak’ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdü, Azra Şengül G.’yi sol bacağından, Kemal B.’yi de sağ omzundan vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri Azra Şengül G. ve Kemal B.’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Rahim Toprak’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, şüphelileri, kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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