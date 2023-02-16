‘Evraklar güvenli bir alana nakledilene kadar beklemeye devam edeceğim’

Hatay’da meydana gelen depremden sonra Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün bir kısmının yıkılmasının ardından, enkazdaki ıslak imzalı evrakların kaybolmaması amacıyla nöbet tutan Avukat Ömer Meşe, “Bu enkaz ve evraklar, bu alandan güvenli bir alana nakledilene kadar beklemeye devam edeceğim” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi. Hatay’daki Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nün bir kısmı yıkıldı. Islak imzalı evrakların delil niteliği taşıdığını belirten avukatlar, evrakların kaybolmaması için geçtiğimiz hafta binanın önünde nöbete başladı.

Müdürlükte yıkılmayan tek katlı binada bulunan evrakların adli emanete teslim edildiğini anlatan Avukat Ömer Meşe, enkazda bulunan ıslak imzalı evraklara zarar gelmemesi için depremin 10’uncu gününde bina önündeki nöbetini sürdürüyor.

“BURADAKİ SORUN HALEN ÇÖZÜLEMEDİ”

Bina önünde nöbet tutan Avukat Ömer Meşe, 2 gün önce enkaz yüzeyinden ve yola saçılanlar arasından toparlayabildiği belgelerin dün akşam yeni görevlendirilen savcı eşliğinde enkazın bulunduğu bölgeden alınarak, adli emanete götürüldüğünü söyledi.

Avukat Meşe, “Bugün depremin 10’uncu günü. Halen enkaz üstündeyim. Akşam bu alandaki klasörleri savcı beye sayarak teslim ettim. Fakat bunları taşıyan görevli arkadaşların taşıma sırasında bu klasörlerin içinden düşen evrakları dahi almaya lüzum görmediklerini gözlemliyorum bugün. Buradaki sorun halen çözümlenmiş değil. Hiç kimse yok. Bu enkaz ve evraklar, bu alandan güvenli bir alana nakledilene kadar beklemeye devam edeceğim” diye konuştu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasının yıkılacağı, binadaki belgelerin yok edilerek delillerin karartılacağı, görevli Cumhuriyet savcılarının izinde olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak bir basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur.

* İddia edilen binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadığı gibi, binada tespit edilen belgelere nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından alanda bizzat el koyularak adliyemizde muhafaza altına alınmıştır.

* İlimizde görevli 41 Cumhuriyet savcısına ek olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 104 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiş olup, Cumhuriyet savcılarımız 7/24 nöbet esasına göre görev yapmaktadır.

Delillerin karartıldığı ya da Cumhuriyet savcılarının izne ayrıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir.”

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