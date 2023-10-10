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Eylem yaptılar, koltuğu kaptılar

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan eylem sonrası Gelecek-Saadet Partisi Grubuna MHP ye ait iki sıra tahsis edildi.

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Eylem yaptılar, koltuğu kaptılar

Gelecek-Saadet Partisi Grubu TBMM içtüzüğü gereği grubun genel kurulda alması gereken oturum düzeninin verilmemesi üzerine Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri tepki olarak komisyon sıralarında oturarak eylem yaptı.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri Filistin'e destek amacıyla Filistin ve Türk Bayraklarının olduğu atkılar takarak genel kurul komisyon sıralarına oturarak eylem gerçekleştirdiler.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Oturumu yöneten Meclis Başkan vekili oturuma ara verdi verilen arada uzlaşma sağlandı. Gelecek-Saadet Partisi Grubuna MHP ye ait iki sıra tahsis edildi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Böylece Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri MHP ile Yeşil Sol Parti arasındaki sıralara oturdu.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri yer sorununa çözüm getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

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