Eylem yaptılar, koltuğu kaptılar
Meclis Genel Kurulu'nda yapılan eylem sonrası Gelecek-Saadet Partisi Grubuna MHP ye ait iki sıra tahsis edildi.
Gelecek-Saadet Partisi Grubu TBMM içtüzüğü gereği grubun genel kurulda alması gereken oturum düzeninin verilmemesi üzerine Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri tepki olarak komisyon sıralarında oturarak eylem yaptı.
Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri Filistin'e destek amacıyla Filistin ve Türk Bayraklarının olduğu atkılar takarak genel kurul komisyon sıralarına oturarak eylem gerçekleştirdiler.
Oturumu yöneten Meclis Başkan vekili oturuma ara verdi verilen arada uzlaşma sağlandı. Gelecek-Saadet Partisi Grubuna MHP ye ait iki sıra tahsis edildi.
Böylece Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri MHP ile Yeşil Sol Parti arasındaki sıralara oturdu.
Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri yer sorununa çözüm getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.