Fabrikada patlama: Çok sayıda işçi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. Patlama anına ait görüntüler ise dehşete düşürdü.
İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu.
İKİ İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Patlamada 2’si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesine, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’sinin entübe edildiği bildirildi.
GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. (DHA)