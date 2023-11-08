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Fabrikada patlama: Çok sayıda işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. Patlama anına ait görüntüler ise dehşete düşürdü.

Yayınlanma: 18:47 - 08 Kasım 2023 Güncellenme:
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İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu.

İKİ İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada 2’si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesine, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’sinin entübe edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. (DHA)

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