Fatih Portakal: Şimdi siz düşünün

SÖZCÜ TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli televizyoncu Fatih Portakal, sosyal medyada hakkında düzenlenen sahte mesaj operasyonuna dün isyan etti. Bugün ise sorumluların bulunduğunu açıkladı.

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Fatih Portakal'a sahte mesajlı algı operasyonu! Fatih Portakal: Yazıklar olsun, o kadar mı korkuyorsunuz benden? @fatihportakal #korkmuyoruz pic.twitter.com/ruOh7tI0N5 — SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) May 12, 2023

Fatih Portakal, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, “Demiştim: “sahte mesajlaşmayı yapan arkadaş seni avukatım bulacak” diye. Buldu da. Hem kaynak hesabı buldu hem paylaşan trolleri. İp'lerde geldi. Şimdi siz düşünün.” dedi.