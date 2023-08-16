Feci kazada ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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Adıyaman’da Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik’in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 AYLIK BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılanlardan Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık olduğu öğrenilen Cansu Eken ve Cansu Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Akif Eken, Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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