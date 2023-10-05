Firari FETÖ’cü yurt dışında MİT operasyonuyla yakalandı
Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural MİT tarafından Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Örgütte çeşitli kademelerde yönetici olarak görev alan Vural'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le sık sık görüşüp talimat aldığı tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle gittiği Tacikistan’da yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Koray Vural’ın saklandığı yeri tespit etti.
Firari FETÖ mensubu Emsal Koç’un Türkiye’ye sınır dışı edilmesi ardından Tacikistan’dan kaçma planları yapan Koray Vural, MİT operasyonuyla yakalandı.
‘Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olma’ suçundan turuncu kategoride aranan Koray Vural, Türkiye’ye getirildi. Hakkında adli işlem başlatılan Koray Vural’ın, FETÖ’nün Orta Asya ve Tacikistan’daki faaliyetlerinin organizasyonunda görev aldığı belirtildi.
Tacikistan’da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimatlar aldığı da belirtildi. (DHA)