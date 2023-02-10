Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kolon soruşturması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde çöken tüm binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında bazı binaların girişindeki iş yerlerine alan kazanmak için kolonlarının kesildiği iddiasının da mercek altına alınacağı öğrenildi.

Ahmet KAYA

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Konuyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmesiz soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

*Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır.

*Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emre ve Gölgelik Apartmanı'nın girişinde bulunan bazı işyerlerinin kullanım alanını genişletmek için kolonları kestiklerine ilişkin iddiaların da inceleneceği öğrenildi. Bu arada, Gaziantep'in Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayşe Polat Sitesi'nin 4 blokuyla, Emre ve Gölgelik Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmalarına da devam ediliyor. Aradan geçen süreye rağmen enkaz altındaki vatandaşların yakınları giderek azalsa da umutla gelecek güzel haberleri bekleyişleri sürüyor.

BU SABAH ENKAZDAN KURTARILDI

Öte yandan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde Derya Koluman isimli vatandaşın bugün sabah saat 07.15’te Kurtuluş Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

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