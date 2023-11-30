Gece yağmur vurdu, sabah tren seferleri durduruldu

Aydın’da dün gece üç ilçede etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, seralar ve evleri su bastı. Sabah saatlerinde Neşetiye mevkiinde tren yolunda çökme tespit edilince İzmir, Aydın, Denizli tren seferleri durduruldu.

Latif SANSÜR

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Sağanak yağmur dün gece saatlerinde Söke, İncirliova ve Germencik'te etkili oldu. Gece üç ilçenin bir çok mahallesinde yollar kapandı, bazı araçlar kaza yaptı, bir çok ev ve serayı sular bastı. Söke'de büyük gürültüyle patlayan trafo nedeniyle ilçenin yarısı geceyi karanlıkta geçirdi.

Sabah erken saatlerde Germencik Neşetiye mevkiinde rayların altında çökme tespit edilince İzmir, Aydın, Denizli tren seferleri durduruldu.

Denizli ve Aydın'dan İzmir Havaalanına gidecek yolcular karayolu ile yola çıkarılırken, kimi yolcular da kendi olanakları ile gidecekleri noktalara ulaşmaya çalıştı.

Yolcuların büyük bölümü ise Aydın tren garında yolun açılmasını beklemeye başladı.