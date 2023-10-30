Genç kadının cesedi, falezlerde bulundu

Antalya'da 30 metrelik falezlerden kayalık alana düştüğü değerlendirilen genç bir kadına ait ceset bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 sokak üzerinde yer alan falezlerde yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre genç bir kadına ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin falezlerde çalışmasının ardından ceset deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından ceset torbasına kondu. Falezlerdeki kayalık alandan bota alınmaya çalışılan cesedin taşınması esnasında polis ve itfaiye ekipleri zorluk yaşadı. Bota alınan ceset, otopsi çalışmalarının yapılması için Kaleiçi Yat Limanına oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)