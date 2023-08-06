Gençlerden geçiş garantili köprülerde eylem: Döviz bürosuna hoş geldiniz!

CHP Gençlik Kolları, araç geçiş garantili olarak işletilen köprülerde eylem yaptı. Köprülerin devlete olan zararın boyutunu açıklayan CHP’li gençler, "Döviz bürosuna hoş geldiniz, Dikkat! Soygun var" yazılı pankartlar astı.

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CHP Gençlik Kolları, araç geçiş garantili olarak işletilen Çanakkale 1915 Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde eylem yaptı.

Çanakkale 1915 Köprüsü önüne gelen CHP'li gençler 16 milyon 425 bin araç geçişi garantisi verilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nden 1 yılda sadece 2 milyon 200 bin araç geçtiğini belirterek, “Hazine, geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için köprüyü yapan firmayla 251 milyon 782 bin 500 Euro yani bugünkü kur değeriyle 7 milyar 434 milyon lira ödeme yapacak ve bu ödeme Euro’daki artışla, TL karşılığı yükselmeye devam edecek.” dedi.

“KÖPRÜ ÜZERİNDEN HALKIN SOYULMASINA KARŞIYIZ”

Yetkililere de seslenen CHP'li gençler, “O zaman bu köprü yapılırken ‘devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı' diyenlere seslenmek istiyoruz; devletin kasasından bugüne kadar milyarlar çıktı, çıkmaya da devam edecek. Hükümetin iş bilmez politikaları yüzünden köprüden geçeni de geçmeyeni de doğrudan ve dolaylı olarak ödeme yapıyor. Anlamadığımız bir diğer nokta da sözleşenin neden Euro üzerinden yapıldığı. Hani Türk lirasını çok seviyordunuz? Biz köprüye karşı değiliz ama köprü üzerinden bu halkın her gün soyulmasına ve yapılan inşaat modeliyle birilerinin zengin edilmesine karşıyız.” diye konuştu.

“BU BİR SOYGUNDUR”

Osmangazi Köprüsü önünde de açıklama yapan CHP'li gençler, “Köprünün faaliyete geçtiği günden bugüne günlük olarak verilen 40 bin araç geçiş taahhüdü döviz üzerinden ödenmeye devam ediyor. TL değer kaybı ve enflasyon göz önüne alınmadan verilen bu taahhütler neticesinde 7 yılda geçen 70 milyon araca karşılık taahhüt edilen araç geçiş sayısı 102 milyon. Yani aradaki 32 milyonluk araç geçiş farkı döviz üzerinden araç başına 35 dolar artı KDV olarak ödenmeye devam ediyor. Bu soygun neticesinde devletin kasasından çıkan para 3,6 milyar TL.” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATILMAKTADIR”

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Bugün burada olmamızın sebebi yap-işlet modeliyle yapılan ve halkımızın dolar kuru üzerinden geçiş ücreti ödediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Kamuoyunda ‘mega yapı' olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmiştir. Devletimizin bu projeleri üstlenen şirketlere geçiş garantisi verdiği, geçişlerin sınırın altında kalması halinde aradaki farkı da devletimizin ödeyeceği belirtilmiştir. Özel sektörün işlettiği köprümüzdeki geçiş ücretleri de maalesef dolar kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Kurdaki artış geçiş ücretlerine doğrudan yansımaktadır. Yani vatandaşımız TL üzerinden maaş alıp dolar kuru üzerinden ücret ödemektedir. Verilen geçiş garantisiyle devletimiz milyonlarca lira zarara uğratılmaktadır.”

Gençlik kolu üyeleri basın açıklamasının ardından, “Bu köprüden geçenler neden dolar kuruna göre ödeme yapıyor? Döviz bürosuna hoş geldiniz, Dikkat! Soygun var” yazılı pankart ve dövizleri köprülere astı.

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