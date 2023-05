Gezi Davası tutuklularından Can Atalay’ın mazbatası alındı

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 28. Dönem Hatay Milletvekili seçilen, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın mazbatasını avukatları teslim aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 28. Dönem Hatay Milletvekili seçilen, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın mazbatası bugün Atalay’ın avukatı Bülent Akbay, TİP Hatay İl Başkanı Şahin Kışlakçı, TİP Samandağ İlçe Başkanı Önder Tam, il yönetimi ve parti üyeleri tarafından Hatay İl Seçim Kurulu’ndan teslim alındı.

Mazbatanın alınmasının ardından TİP Hatay İl Başkanı Şahin Kışlakçı, “Bizler, Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte yüreklerimizde yeni bir umut filizi yeşerttik. Hatay'da yaşanan depremle kaybettiğimiz her şeyin hesabını Can'la birlikte soracağız. Can, burada yaşayan tüm halkların meclisteki sesi olacak” dedi.

Atalay'ın avukatları, Can Atalay'ın tahliyesi için bugün başvuruda bulunacak.

İlginizi Çekebilir TİP'li kadınlar: Şeriat sevdalısı kadın düşmanlarına teslim olmayacağız