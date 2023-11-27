Göğüs dekolteli yayın yapmıştı, gözaltına alındı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekolteli yayın yapan G.D. (35) “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yayın yapan ve izleyicilerin gönderdiği hediyeler üzerinden kazandığı para ile gündem olan ‘Laz Kızı’ rumuzlu G.D. bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

DAKİKALAR İÇİNCE ON BİNLERCE LİRA KAZANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen G.D.’nin gözaltı gerekçesi ise “Müstehcenlik.” G.D. geçtiğimiz günlerde yayın sırasında kısa sürede kazandığı on binlerce lira ile gündeme gelmişti. G.D. haberlere konu olmasının ardından rumuzunu değiştirip yayınlarına devam etmiş yine kısa sürede binlerce takipçi toplamıştı.

“ARALADIM DAHA NE YAPAYIM?”

TikTok’ta “@lazkizi3405” ismiyle canlı yayın açan G.D. garip hareketleri ve gelen yorumlara verdiği yanıtlarla da dikkat çekiyor. Kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ve ‘Arala’ yazan nota genç kadın ‘Araladım daha ne yapayım?’ diyerek sitem ediyor.

“BANA AKIL VERME PARA VER”

G.D. yayınlar sırasında kendisini eleştiren izleyicilerine de sitem ediyor. Eşinin kazancının yaşamlarına yetmediğini iddia eden G.D. ahlak üzerine yorum yapan bir izleyicisini ise “bana akıl verme bana para ver diyerek” tersliyor.