Gözde müteahhit bir ihale daha aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi AKP’nin önemli isimleriyle poz veren Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, aldığı milyonluk ihalelere yenilerini ekledi. 2015’te Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olan Demirci, son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 113 milyon liralık ihalesini aldı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’den Elazığ milletvekili olma girişiminde iki kez başarısız olan, partinin üst düzey yöneticileriyle verdiği pozlarla bilinen Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, milletvekili seçilemedi ancak 2010 yılından sonra milyonluk ihaleler aldı.

Geçtiğimiz günlerde AKP’li müteahhit Veysel Demirci'nin şirketi DSİ’nin 135,5 milyon TL’lik ihalesini aldı.

Toplamda 6.5 milyar liranın üzerinde ihale aldığı belirtilen Demirci, son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı ihalesini 113 milyon 270 bin TL'ye aldı.

MİLYONLUK İHALELERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Elazığ OSB alanına ait yol, içme suyu, yağmur suyu, himaye çiti, çevre, aydınlatma ve telekom yapım işi” için ihale yaptı. Kapalı teklif usulüyle düzenlenen dev ihaleye 3 firma girdi.

İhaleyi Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ziver İnşaat, 113 milyon 270 bin TL bedelle kazandı. Demirci, aldığı son ihaleyle milyonluk ihalelerine bir yenisini daha katmış oldu.

AKP'LİLERLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLAR ÖNÜNÜ AÇTI

AKP iktidarı dönemin zenginlerinden olan müteahhit Veysel Demirci, AKP'nin önemli isimleriyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, kendisine yakın olduğu ileri sürülen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile fotoğrafları olan Demirci, Erdoğan'ın kitaplarıyla verdiği pozlarla da biliniyor.

AKP Elazığ İl Başkanlığı binasının yapımına maddi destek veren Demirci, AKP’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’den plaket almıştı.

MİLYONLUK İHALELERİN GÖZDESİ OLDU

son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 113 milyon liralık ihalesini alan Ziver Holding’in kamudan aldığı bazı ihaleler şöyle:

DSİ’nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti, AKP'li Elazığ Belediyesi'nin 320 milyonluk içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi, 2 milyar liralık Bingöl maden rezervlerinin işletilmesi ihalesi, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi, Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu, Konya Karaman Ayrımı Karayolu, Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi…

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