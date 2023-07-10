Hablemitoğlu suikastı davasında reddi hakim talebi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davada müşteki avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

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Necip Hablemitoğlu uikastı davası, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve emekli albay Levent Göktaş dahil olmak üzere 10 sanığın yargılandığı duruşmayla devam etti.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Nuri Gökhan Bozkır hakkında, adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

KARARLAR İHSASI REY NİTELİĞİNDE

Hablemitoğlu ailesinin avukatı, mahkemenin tahliye kararlarının “ihsası rey” niteliğinde olduğunu ileri sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, hakimin reddi veya çekinmesi koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebini reddetti ve taleple ilgili kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine karar vererek, incelemenin tamamlanması için davayı erteledi.

FETÖ’ye ilişkin çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü. Davada, sanıklar arasında Fetullah Gülen’in yanı sıra diğer isimlerin de bulunduğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği belirtildi. Önceki celsede tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve dosyada tutuklu sanık kalmadığı ifade edildi.

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