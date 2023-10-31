Hac kuraları ne zaman çekilecek belli oldu
Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan adayların beklediği Hac kurası tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac kuraları ne zaman çekilecek" sorusuna yanıt vererek, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu.
Hac kuraları tarihi Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak konusu olurken, Diyanet açıklama paylaştı. Milyonlarca kişinin beklediği kuralar önümüzdeki günlerde çekilecek.
HAC KURASI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb’imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin.” ifadelerini kullandı.
HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00’den itibaren e-Devlet’ten öğrenebilecek.