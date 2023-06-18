Hacı Bayram Şener

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy tercihi ve CHP’yi hedef alan açıklamaları nedeniyle tartışma konusu olan Şener, gözünü rektörlük makamına dikti…

Başak KAYA

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CHP'den milletvekili olan ve 5 yıl parlamentoda görev yapan eski AKP'li Abdüllatif Şener'in Ankara'daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olmak istediği konuşuluyor. Ancak bu atamanın yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı gerekiyor. Rektör olabilmek için profesör olmak gerekiyor. Şener ise doçent doktor unvanına sahip. Şener bir üniversitenin mütevelli heyetine girerek kısa sürede profesör unvanı alabiliyor. Rektörlük için ise bir yıl beklemesi yeterli olacak.

TARTIŞMALI REKTÖR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olarak atanması da tartışma yaratmıştı. Rektör olmak için 3 yıl profesörlük şartı gerekiyor. Ancak bu şart 10 Temmuz 2018 tarihinde kaldırıldı ve, üç yıl şartını taşımayan Tekin rektörlüğe atandı. Bu atamadan beş gün sonra 15 Temmuz 2018 tarihinde 3 yıl şartı yeniden getirildi. Tekin'in ataması bu ara dönemde gerçekleştiği tepkilere neden oldu. 13 Eylül 2018 tarihinde ise rektörlük için 3 yıllık profesörlük şartı bir yıla düşürüldü.