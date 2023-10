Hakan Fidan, Gazze’de tahliye bekleyen Türklerin sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de tahliye bekleyen çifte uyruklu Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı. Fidan, vatandaşlardan 30'unun tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fidan, Türkiye’nin Gazze’ye yolladığı yardımların devam edeceğini belirtti ve tahliyeler konusunda şu bilgiyi paylaştı:

“Tahliyeler konusunda şimdilik şunu söyleyebilirim. Yine Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın iş birliği içerisindeyiz. İçeride yaklaşık 300 çift uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30’unun tahliyesini başardık ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız halihazırda devam etmekte.”

MISIR'LA İLİŞKİLER

Fidan, Kahire ile Ankara arasındaki diyalog için de özetle şu bilgileri verdi:

“Görünen o ki Türk iş adamları Mısır’da özellikle sanayi alanında daha fazla yatırım yapmak, daha çok fabrika açmak, daha çok istihdam faaliyetinde bulunmak istiyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Sisi’yle görüşürken de bu konuları gündeme getirdim. O da gerçekten Türk yatırımlarına büyük önem veriyor. Bu konuda ilerideki günlerde daha fazla gelişmelerin olduğunu göreceğiz.”

4 BAŞLIKLI ÇAĞRI

Fidan’ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı basın toplantısından öne çıkan ifadeleri de şu şekilde:

– “Türkiye ve Mısır olarak 67 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulmasının, yani iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.

– Türkiye olarak geldiğimiz noktada 4 hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Her şeyden evvel, her taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.

“FİLİSTİNLİLERİN MISIR’A SÜRÜLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ”

– İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistinlilerin Gazze'de yerinden edilerek Mısır'a sürülme politikasını tasvip etmiyoruz, buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz, bu konuda Mısır'ın yanındayız.

– İkincisi çatışmanın coğrafya olarak yayılmasının engellenmesidir. Türkiye olarak bu konuda benzer düşüncelere sahip olduğumuz ülkelerle yakın istişare halindeyiz.

– Üçüncü olarak iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin yeniden başlatılmasıdır. Ortadoğu’da barış, sadece bölgesel alternatiflerle Filistinlilerle tesis edilebilir, zira barış olmadan gerçek manada güvenlik tesis edilemez.

– Dördüncü olarak bölgedeki Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.”

FİDAN MISIR'DA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Hakan Fidan, Mısır'da bir dizi temaslarda bulunuyor.

Bakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü (AA)

