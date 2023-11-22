Hakan Fidan: Nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden temas grubunun Londra ve Paris’te yaptığı görüşmelerde; “Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Filistin’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilen heyet ile beraber İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris’e gitti.

Fidan, aralarında Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Nijerya’nın bulunduğu ülkelerden mevkidaşlarının olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden heyet ile Londra'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Heyet, Paris'te de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

TAM ATEŞKESE VURGU YAPTI

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyetin temaslarında Gazze'de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çektiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ülkeleri için bir öncelik olduğu belirtildi. Görüşmeler esnasında Gazze’ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiği ifade edildi.

İsrail'in suçlarına göz yumulmaması gerektiğine dikkat çeken heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkelere, uluslararası hukuka uygun davranılması, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Fidan’ın görüşmelerde, “Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı” dediği öğrenildi. (AA)

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