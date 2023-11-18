Hakime üst araması bakanlıkla Danıştay’ı karşı karşıya getirdi

Danıştay, havalimanında hakimlerin üstünün aranamayacağına hükmetti. Ulaştırma Bakanlığı, kararı temyiz edip Danıştay İdari Dava Dairelerine başvurdu. Bakan Uraloğlu "'Hakimler aranamaz' kararı Türkiye'nin akreditasyonunu tartışmaya açar" dedi.

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Hakim Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek için Kars Havalimanı’nda güvenlik görevlisinin üst araması yapmak istemesine karşı çıkarak, Danıştay’da dava açtı. Danıştay 10’uncu Dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ‘diğer tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri’ kuralını hakimler yönünden iptal ederek, hakimlerin aranamayacağı yönünde karar verdi. Bakanlık, Danıştay 10’uncu Dairesinin kararını temyiz ederek, Danıştay İdari Dava Dairelerine başvurdu.

“TEMYİZ ETTİK, TAKİP EDİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

– Dünyada geçerli prosedürler, kurallar var. Biz de uluslararası havacılık teşkilatına üyeyiz. Siz o üyelikten Türkiye’de uygulanan kurallarla dünyanın her tarafına uçuyorsunuz. Siz Türkiye’de o kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

– Bunu eğer belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye’deki havaalanları akreditasyonu ile ilgili de uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız. Bu dünyada böyle, Türkiye’de de böyle. Bununla ilgili yargı ilk kademe karar verildi. Temyiz ettik, takip ediyoruz, orada düzeleceğini bekliyoruz. (DHA)