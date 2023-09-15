Hamile hekimi darbeden saldırgan tutuklandı

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde hamile doktoru darbeden saldırganın tutuklandığı öğrenildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde hekimi darbederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı” dedi.

Koca, “Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor” şeklindeki görüşünü dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Defne Devlet Hastanesi'nde bir hasta, sırası gelmeden muayene olmak istemiş ancak hastanede görevli dermatoloji uzmanı doktor bunu kabul etmemişti.

Duruma sinirlenen saldırgan, doktorun yüzüne yabancı bir cisim atmış, saçlarından çekip yerde sürüklemiş, tekmeleyip yumruklamıştı. 11 haftalık gebeliği olan doktor, iç kanama geçirmişti. Doktora, bir hafta iş göremezlik raporu verildiği belirtmişti.

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