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Hasdal Şehir Hastanesi inşaatı durdu

İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hasdal'daki yeni yerleşkesinin inşaatı durdu. SÖZCÜ TV'nin özel haberi...

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