Hatay’daki kamulaştırmayla zeytinlikler inşaatlara kurban edilecek

Deprem kenti Hatay’da depremzedeler, kamulaştırma kararları karşısında mağduriyet yaşıyor. Birçok bölgede hastane, TOKİ inşaatları sebebiyle alınan kamulaştırma karaları, vatandaşın tepkisine neden oluyor. Benzer bir durum da Antakya’ya bağlı Dikmece Mahallesi’ndeki zeytinlik ve tarım arazilerinde yaşanıyor.

Can ÇAPAR

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TOKİ konutları yapılmak üzere, Antakya'ya bağlı Dikmece Mahallesi'nde, içinde çok sayıda zeytin ağacı da olan tarım arazileri için kamulaştırma kararı aldı.

İçinde onlarca ev, toplamda bir milyonun üzerinde zeytin ağacı ve buğday ekili arazilerin olduğu bölgenin kamulaştırılması, bölge sakinlerinin tepkisi çekti. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre karar henüz resmi olarak duyurulmasa da ihaleler gerçekleştirildi.

Etaplar halinde yükselecek olan TOKİ'leri inşa edecek olan firmalar çalışmalarına başladı. Civarda hazine arazileri olmasına rağmen tapulu arazilerinin ellerinden alınacak olmasına tepkili olan mahalleli, yürüyüş yaptı. Sloganlar atan mahalleli, basın açıklamasıyla karardan vazgeçilmesini istedi.

“BURANIN HUZURUNUN BOZULMASINI İSTEMİYORUZ”

Mahalleli adına konuşan Ulaş Doğan, “Hep ayakta kalacağız. Biz kamulaştırmaya izin vermeyeceğiz. Geçmiş yıllarda buradan bir dal dahi kesmemize izin verilemeyen yerlerde binlerce zeytin kesilecek. Siz milyon tane ağaç keseceksiniz, o zaman yasak olmayacak mı? Biz buranın huzurunun bozulmasını istemiyoruz” dedi.

“SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ”

Mahalle sakinlerinden Semire Keser de “Malımızı almak istiyoruz. Şikayetçiyiz” diyerek sözlerine başlayıp, “3 bin 600 metrekarelik zeytinliğim var. Vermek istemiyorum. Savaşacağım. Dedemizden kaldı bu mallar bize. Sonuna kadar direneceğiz” dedi.

“DEPREMİ, BİZİM MALIMIZI ALMAK İÇİN KOZ OLARAK KULLANDILAR”

Vatandaşlardan Yıldıray Karatoz da şikayetini, “Tarlamı 25 yıl Suudi Arabistan'da çalışarak aldım. Arazime hafriyat yaptım, ev yapacaktım, ruhsat vermediler. Ben bütün paramı bu tarlaya koydum. Şimdi nasıl devlete vereceğim? Buraya Suriyeliler gelecek. Hayır olsaydı memleketinde kalırlardı. Bu bahçede 1500 ağaçtan 3 ton zeytinyağı çıkarıyorum. Artık nasıl geçineceğim? Direne direne vermeyeceğim toprağımı. Hazine malına yapsın, alın teriyle kazandığım arazime yapmasın. Depremi, bizim malımızı almak için koz olarak kullandılar” sözleriyle dile getirdi.

“DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ”

Bender Tuncer de topraklarını vermek istemeyen mahalle sakinlerinden. O da “Biz buna karşıyız. Direne direne kazanacağız. Arazilerimizin alınmasını istemiyoruz, kabul etmiyoruz” dedi.

“CANIMIZLA UĞRAŞIRKEN ONLAR TARLALARIMIZIN DERDİNDELER”

Sultan Köse isimli mahalle sakini de 4 tarlasından çoğunun kamulaştırılacağını ifade ederek, “Deprem oldu, evlerimiz yıkıldı, yakınlarımız öldü. Bizim derdimiz bize yeterken tarlalarımızı elimizden alıyorlar. Kamulaştırmaya hayır diyoruz. Canımızla uğraşırken onlar tarlalarımızın derdindeler. Biz burayı çocuklarımıza bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

“İDARİ DAVAYLA SÜREÇ DURDURULABİLİR”

Hatay Barosu avukatlarından Ali Bilgin de resmi bir duyuru olmadığı için sürecin yargıya taşınamadığını söyledi. Bilgin süreçle ilgili olarak, “Kamulaştırılan alanların tamamı tarım ve ormanlık alan. Halk geçimini buradan sağlıyor. Karar yeniden gözden geçirilmeli. Yukarılarda kamu arazileri var, buralarda yapılmak yerine deprem mağduru halkın arazilerine yapılması geçim kaygısı oluşturuyor. Kamu yararı konusunda buradaki halkın yararının ön planda tutulması gerekiyorsa idari dava açılacak. Henüz karar tebliğ edilmedi. Dava bu yüzden açılmadı. Dava, karar tebliğinden sonra açılabilir. İdari davayla süreç durdurulabilir” bilgisini paylaştı.

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