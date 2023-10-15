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Hatay’ı sağanak vurdu

Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu, nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Yayınlanma: 15:10 - 15 Ekim 2023 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak yağışlar görüldü. Bu yoğun yağışlar sonucu bazı caddeler suyla kaplandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Trafikte seyir halindeki sürücüler de zor anlar yaşadılar. Yağışın etkisi gündüz saatlerinde hafifledi, ancak belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladılar. (DHA)

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Hatay Meteoroloji
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