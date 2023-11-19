Abone Ol

Hava koşulları eğitimi de etkiledi! Bu ilde okullar tatil edildi

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hava koşulları eğitimi de etkiledi! Bu ilde okullar tatil edildi

Bolu Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım’da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şehir şehir vuruyor... Önce fırtına, sonra kar!İlginizi ÇekebilirŞehir şehir vuruyor... Önce fırtına, sonra kar!
Bolu hamile sosyal medya tatil