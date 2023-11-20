Havada, karada çift maaşlı bürokrat Meclis gündeminde

Sabiha Gökçen’i yöneten şirketle ilgili skandal ortaya çıktı. CHP’li Ulaş Karasu, Sabiha Gökçen’deki çift maaş ve liyakatsiz yöneticiler iddiasını açıkladı, Ulaştırma Bakanı’na, “Soruşturma açtınız mı” diye sordu.

Başak KAYA

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Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip havalimanlarının başında gelen Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yöneten isimlerin çift maaşlı oldukları, havacılık eğitimlerinin ve tecrübelerinin olmadığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 22 yıldır alanı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi'nin (HEAŞ) beş kişilik yönetim kurulundan sadece birinin havacılıkla ilgisinin olduğunu açıkladı.

ŞAİBELİ EV ALIMI

Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi veren Karasu, kurul üyelerinden ikisinin, kamu- özel işbirliği ihalesi alan bir şirketle yakın ilişkide olduklarının ve Ankara'daki Parkline adındaki yeni lüks siteden birer ev aldıklarının öne sürüldüğüne dikkat çekti. Sitenin müteahhidinin YDA İnşaat olduğunu hatırlatan Karasu, bu firmanın Dalaman Havalimanı'nın imalatçısı ve işletmecisi, Diyarbakır Havalimanı'nın müteahhidi, depremde yıkılan Hatay Havalimanı'nın müteahhidi ve Sabiha Gökçen'in ek bölümlerinin müteahhidi olduğunu belirtti.

Karasu'nun sorularından bazıları şöyle: “ Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yöneten isimlerin çift maaşlı olduğu, havacılık eğitimi ve tecrübesi olmadığı iddiaları doğru mudur? Danışmanız Murat Gül, Strateji Geliştirme Dairesi ve 1. Hukuk Müşaviri olan Ayfer Kara'nın kamuda başka görevleri nelerdir? DHMİ ve Sabiha Gökçen'in iki yöneticisinin, DHMİ'nin en büyük müteahhitlerinden birinden ‘residence' almaları tesadüf müdür?”