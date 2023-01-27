HDP adaylık için Demirtaş ile görüştü

HDP Heyeti, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Partiden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş; kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirterek, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayına destek vereceğini ifade etti.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak kendi adayları ile seçime gireceklerini ifade ederken, dün Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Heyeti görüşme yaptı.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

“Demirtaş ile bir heyetimiz kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün, (26 Ocak) Edirne Cezaevinde bir görüşme yaptı.

Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı.

Emek Özgürlük İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi.”

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