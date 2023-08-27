HDP’nin yeni eş genel başkanları belli oldu

HDP’nin 4. Olağanüstü Kongresi tamamlandı. Eş genel başkanlıklarına Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçildi.

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HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi bugün Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde yapıldı. 904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, partinin eş genel başkanları oldu.

“GÜÇLERİMİZİ YSP’YE YIĞACAĞIZ”

Kongrede konuşan eski Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarında başarılı olamadıklarını, seçimlerin ardından öz eleştiri ve kongre sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu kongre, başlattığımız sürecin finali değil, başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti’ye yığacağız ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradadır.”

Eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Küçük bir kongre yaptığımızın farkındayız. Bir değişikliğe, dönüşüme, yeniden bir yapılanmaya gittiğimizin farkındayız.” dedi.

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi ise şu şekilde:

Parti Meclisi: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

Disiplin Kurulu: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.

Uzlaşma Kurulu: Ayşe Etiz, Emine Ecer, Numan Hasanoğlu. (ANKA)

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