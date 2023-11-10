Hekimler Mısır’a gidecek, Filistinli hastalar Türkiye’ye getirilecek

Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Buna göre ilk etapta Türk doktorlar Gazze'den sevk edilen kanser hastası çocuklara Mısır'da müdahale edecek. Ardından hastaların Türkiye'ye nakli planlanacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den Mısır’a sevk edilecek hastaların tedavilerini, Türkiye’den gönderilen sağlık personeli ile Mısırlı sağlıkçıların gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı ile Gazze’deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik önemli bir görüşme yaptığını belirterek şunları kaydetti:

– Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah sınır kapısından ilk etapta Mısır’ın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanelerine nakledilecek.

ÜÇ ÜLKEDEN KOORDİNASYON EKİBİ

– Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz. Gazze’den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye’den gönderilecek sağlık personelleri ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler.

– İkinci etapta durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah sınır kapısından nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak 3 ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibatlı kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur. (DHA)

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