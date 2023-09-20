Hrant Dink davasında tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, aralarında eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele Şubesi'nde komiser yardımcısı Adem Sağlam hakkında tahliye kararı verildi.

Ali Selim YAMANLI

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 2021 yılında karara bağlanan davada, mahkemece haklarında suç duyurusunda bulunulan cinayetin azmettiricilerinden Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya başka suçtan hükümlü ve tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“GÖREVLERİNİ İHMAL ETMESELERDİ DİNK HAYATTA OLABİLİRDİ”

Duruşmada SEGBİS savunma üzerinden savunma yapan dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul Emniyetinin ihmali olduğunu öne sürerek, “Cinayet tarihine kadar bilgileri gizleyen, görev raporlarını ihmal eden, operasyonu engelleyen Trabzon Jandarma Komutanlığıdır. Tehditlere rağmen Dink'i korumak için önlem alamayan, cinayet sonrası sahte tahkikat raporu düzenleyen ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüdür. Görevini yapmayanlar yerine benim aleyhime karar verilmiştir” dedi.

Kimsenin ölümüne sebep olmadığını ve yapılan ihmaller olmasa Dink'in hayatta olabileceğini ileri süren Akyürek, “Bu hukuksuz karar şimdi de darbe suçuna gerekçe yapılmaya çalışılıyor. Ben hiç kimsenin ölümüne sebep olmadım, kanunsuz emir vermedim. Bu iddiaları destekleyen hiçbir delil yoktur. İstanbul istihbaratı cinayetin işlenmesini bekledi. İstihbarat Daire Başkanı olduğum dönemde Ermeni vatandaşlarla ilgili önlem alınması için 81 ile resmi yazı yazılmıştır. İstanbul Emniyetinin ihmali davranışları ortadadır. Görevlerini ihmal etmeselerdi Dink hayatta olabilirdi” diye konuştu.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞINA TAHLİYE

11 sanıklı dava kapsamında tek tutuklu sanık olan dönemin Trabzon TEM komiser yardımcısı Adem Sağlam da SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada “41 aydır hüküm almadan tutuklu yargılanıyorum. Tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının önümüzdeki celse alınmasına karar verdi. Sanıklar Faruk Sarı ile Yahya Öztürk hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca bu davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021 tarihinde davayı karara bağlamıştı. Kararda bazı sanıklar hakkında başka suçlardan işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin davayı karara bağladıktan sonra bazı sanıklar hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Hrant Dink’in, azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından öldürüleceğinden sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Faruk Sarı, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın önceden haberdar oldukları aktarıldı. Dönemin TEM Şube Müdürü sanık Yahya Öztürk ve komiser yardımcısı sanık Adem Sağlam’ın Dink cinayetinin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel hakkında önceki eylemlerimden dolayı adli işlemler yaptıkları, cinayet eylemini gerçekleştirecekleri eyleme dair tasarılarından haberdar oldukları, görevlerini yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmalli davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları ifade edildi.

Yasin Hayal’in, Hrant Dink’in öldürülmesi olayını, örgütün işlemeyi amaçladığı bir suç olarak kararlaştırdığı, suç örgütünün üyesi oldukları anlaşılan diğer sanıkların örgütün faaliyeti kapsamında Ogün Samast’ın suçu işlemesini teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, nasıl işleneceği hususunda yol göstermek suretiyle “öldürme” suçuna yardım ettikleri kaydedildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın “Anayasayı ihlal”, “Belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak” ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in “Anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in ise “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.