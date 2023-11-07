İBB dava açmıştı: AKP’li belediyenin planı iptal edildi

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP'li Esenler Belediyesi'nin İBB'ye ait sosyal tesis ve rekreasyon alanını plan değişikliğiyle “Açık Otopark Alanı"na dönüştürmesi kararını iptal etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Esenler Belediyesi’ne açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi; Esenler Belediyesi’nin Birlik Mahallesi'ndeki İBB’ye ait sosyal tesis ve rekreasyon alanını plan değişikliğiyle açık otopark alanına dönüştürmesi kararı hukuka aykırı bulundu.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL ETTİ

İBB'yi haklı bulan ve plan değişikliğine ilişkin kararı oy birliği ile iptal eden mahkeme kararında “Söz konusu plan değişikliği süreci ile ilgili olarak değişiklik yapılmasının zorunlu kılan nedenlerin somut ve objektif bir şekilde ortaya konulamaması, plan açıklama raporunda, plan kararına dayanak olan araştırma ve analizlerin açıklanmaması, ölçeğinin gerektirdiği detayda planlama alanına ilişkin inceleme, araştırma, etütlerden elde edilen senteze dayalı olarak hazırlanmaması, ilgili kurumların görüşlerine uygun olmaması, plan değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda hukuka uyarlılığı bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi.

İBB ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİSİN YAPIMINA BAŞLAMIŞTI

İBB bölgede projelerini geçen yıl yarışma ile elde ettiği, içerisinde kreş, mahalle evi, kütüphane, etkinlik alanları ve otopark gibi Esenler halkına hizmet edecek “Sosyal Merkez” projesinin temellerini atmış, tesisin yapımına başlamıştı.