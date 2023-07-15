İBB önünde 15 Temmuz anması: Uyaranlar suçlandı, hapis yattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için düzenlenen törende konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde, 14 kişinin şehit olduğu Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası önünde anma töreni düzenlendi.

Türkiye genelinde darbe girişimi sırasında şehit düşen 251 kişinin fotoğraflarının yer aldığı “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende; Şehitler Panosu'na karanfil bırakıldı, şehitler için dua edildi.

“MİLLETİN İRADENİSİ ZORBALIKLA DEĞİŞTİREMEZSİNİZ”

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Önemli bir tarihi günün, hepimizi hüzne boğan, düşündüren ve üzerinde her zaman düşünmek zorunda olduğumuz ve asla yaşamama konusunda da tedbirleri devletimizin, milletimizin gündeminden hiçbir zaman düşünmememiz gereken bir günün sene-i devriyesindeyiz. 15 Temmuz aslında ‘cumhuriyeti, demokrasiyi, bombayla kuruşunla yıkamazsınız' kavramının gerçekleştiği bir gündür. Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz duygusunun yaşandığı bir gündür. Gazi Meclisimizin, milletin iradesinin üstünde bir gücü bu halka asla dayatamazsınızın yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz ayrıca bu gerçekleri dile getirme, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma günüdür” dedi.

“TEDBİRLERİ ALMALIYIZ”

İmamoğlu şöyle konuştu:

-15 Temmuz hain darbe girişimine karşı başta Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olmak üzere hep birlikte milletçe bir olduk ve karşı durduk. Hepimiz demokrasinin, cumhuriyetin, milletin iradesinin hukukun yanında durduk.

-Bu çok önemli bir milli iradenin ortaya çıkmasıdır. Fakat elbette bugünün sonrasında düşünmenin, tartışmanın, tedbiri elden bırakmamanın çalışmalarını yapma konusunda da ders çıkartmak gerektiği bir gündür.

-Çünkü biz bu duruma düşmemenin daha öncesinde tedbirlerini alabilmeyi başarabilmeliyiz. Türkiye’yi 15 Temmuz’a götüren süreçte neleri eksik yaptık? Hangi hataları yaptık?

-Ve niçin böylesi bir günü yaşadık? Onun için hep beraber hareket etmeli ve tedbirleri almalıyız.

“GERÇEKLERİ SÖYLEYENLER CEZALANDIRILDI”

İmamoğlu şunları söyledi:

-Hatırlayalım yapılan birçok uyarıya rağmen ne yazık ki devleti ele geçirme hedefiyle hareket eden bir terör örgütüne büyük imkanlar sağlandığı ve son derece üst seviyede müsamaha gösterildiği günleri bu ülke ve bu millet ve devletimiz yaşamıştır.

-Hatta bu konuda o dönemde uyarılar yapan insanlarımızın, gerçekleri söyleyen insanlarımızın suçlandığı, haksız yere cezalandırıldığı, hapisler yattığı günleri hep birlikte yaşadık.

-Unutmayalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğu andan itibaren ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla yol yürüyor.

-Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu laik, demokratik Cumhuriyet yıllar geçtikçe demokrasinin güçlendirme noktasında büyük çabalar ve gayretler göstermektedir.

“HİÇBİR GRUBA AYRICALIK TANINMADAN GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

-Kurulan laik, demokratik cumhuriyeti hiçe sayarak bir kısım yapılanmaların, bir kısım ilişkilerin siyaset ve ticaretle şekillenen bir nen bir rejim kurma hevesinin, Türkiye’ye büyük zararlar verdiğini 15 Temmuz öncesi hep birlikte yaşadık.

-Bir daha 15 Temmuz’u yaşamamak için demokrasiye, milletin birliğine ve bütünlüğüne, laikliğe, hukuka, liyakate ve kurumlar ve kurallar ülkesi olmaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Her kurumda, her zeminde bu koşulları sağlamakla yükümlüyüz.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki 15 Temmuz’da şehitler vermiş aziz bir kurumdur. Tam da bulunduğumuz bu mevkide canlarımızı kaybettik.

-Bize bunun verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Kurumumuzu her zaman kurallarla, hukukun üstünlüğüyle yönetmeye ve asla taviz verdiğimiz bir kısım yapılanmaların olmadığı bir dönemi İstanbul’a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yaşatmaya kararlıyız.

-Bundan sonra da milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağı inancıyla hiçbir kişi ya da bir gruba ayrıcalık tanınmadan görevimizi hep birlikte devletimizin her kurumunda, en doğru şekilde yapmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz.

-İnşallah milletimizin ve devletimizin hiçbir zaman böyle bir sınavla test edildiği günler yaşanmaması dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

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