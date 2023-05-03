İBB’ye bu kez de ‘Yeni Akit’ müfettişi

Yeni Akit’in binasında çıkan yangının İBB itfaiyesi tarafından kasıtlı olarak söndürülmediği iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçladığı haberler üzerine İBB’ye müfettiş gönderildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Küçükçekmece’de, Akit Medya Grubu’nun yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde 27 Nisan günü çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu 60 saat sonra söndürüldü.

İstanbul İtfaiyesi'nin 101 araç ve 296 personelle müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının ardından Yeni Akit gazetesi, yangına kasıtlı olarak müdahale edilmediğini savundu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yangına seyirci kalmakla suçladı.

Haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye olayı incelemek üzere mülkiye müfettişi gönderdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından, belediyeye soruşturma için mülkiye müfettişi gönderildiğini duyurarak “Geçen yıl Ege ve Akdeniz'deki yangınları, depremde İskenderun Limanı yangınını söndüren, enkazdan 558 vatandaşımızı sağ kurtaran, 7/24 hayatı pahasına çalışan İstanbul İtfaiyesi'ne ve çalışanlarına yönelik bu yaklaşımları vicdanlara havale ediyoruz” dedi.

“İTFAİYE RAPORU OLUMSUZ, RUHSATSIZ VE MÜHÜRLÜ”

İstanbul İtfaiyesi'nin bağlı olduğu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da Yeni Akit'in yangın ile ilgili iddiaları üzerine sert bir açıklama yaparak olay hakkında bilgi verdi.

Yazıcı, yangının çıktığı Yeni Akit'in kiracısı olan halı atölyesinin; itfaiye raporunun olumsuz, ruhsatsız ve mühürlü olmasına rağmen faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Yeni Akit'in “Bu ne ekrem! Camları mı sulatıyorsun, yangını mı söndürüyorsun?” başlıklı haberini alıntılayan Yazıcı “Biz söndürdüğümüz yangının hesabını veririz de; siz itfaiye raporu olumsuz, ruhsatsız ve mühürlü bir kiracınızın çalışmasına göz yummanın hesabını verebilir misiniz! Ülkenin en seçkin itfaiye teşkilatının fedakar personelini, yangınla ilgili tek deneyimi ‘seyretmek' olan, haddini bilme konusunda eksikleri olduğunu gördüğüm kendini bilmezlere yedirmem” dedi.

“ŞİKAYET EDEN ÇEVRE ESNAF ÜZERİNDE KİM BASKI KURDU?”

Yazıcı şunları kaydetti:

*Sadece İstanbul'da değil, yurdun her yerinde yangında, selde, depremde kendisini ispat etmiştir.

*Mezkur yangında da üzerine düşeni fedakarca yerine getirmiş, yüzlerce araç ve 609 personeli ile müdahale ederek yangını söndürmüştür.

*Siz asıl şuna cevap verin: İtfaiye raporu olumsuz olan, dolayısı ile ruhsatı olmayan, bu sebeple mühürlenen kiracınız neden faaliyetteydi? Bu durumu şikayet eden çevre esnaf üzerinde kim baskı kurdu?

*Şimdi, tüm yasaları çiğneyip uygunsuz koşullarda çalışarak yangına yol açan işyerine 2 satır yazmayıp, İtfaiyeye laf etmeye çalışsan da ilgili Bakana şikayet edip jet hızıyla müfettiş göndertmiş olsan da 309 yıllık çınardan yaprak dahi kopartamayacağınızı bilin.

“YANGIN DOLABI FAAL DEĞİL, GÜVENLİK HOLÜ EKSİK”

Yazıcı, İstanbul İtfaiyesi'nin 1 Kasım 2022 tarihli bina ile ilgili olumsuz itfaiye raporunu da paylaştı.

Raporda, yangın merdivenlerinde bodrum katlarda güvenlik holünün eksik olduğu, müstakil çıkışın bulunmadığı, LPG tüpü ve tesisatının olduğu, müstakil çıkışın olduğu blokta ise koridorda elektrik panoları ve kablolarının bulunduğu kaydedildi.

Yangın merdiveni içerisinde ahşap kapılar bulunduğu, otomatik yağmurlama sisteminin eksik olduğu, yangın dolabının hem eksik hem de faal olmadığı, itfaiye su verme bağlantı ağzı ile duman dedektör sisteminin eksik olduğu belirlendi.

Yangın uyarı butonları, şarjlı acil aydınlatmalar, yön levhalarının da eksik olduğu ifade edildi.

Raporda yangından korunmak için alınması istenen önlemler şöyle sıralandı:

*A ve B blok yangın merdivenlerinin birer tanesinin müstakil ve birer tanesinin lobi çıkışlı düzenlenmesi, tüm yangın merdivenlerine basınçlandırma yapılması, yangın merdivenlerindeki ahşap kapıların kendiliğinden kapanır yangın kapısına dönüştürülmesi, bodrum katlarda güvenlik holü yapılması, yangın merdiveni çıkış koridorundaki elektrik kablo ve panosunun yangına dayanıklı malzeme ile yalıtılması, yangın merdivenlerindeki LPG tüpünün ve eşyaların tahliye edilmesi, yangın dolabı, duman dedektörü, uyarı butonlarının faal hale getirilmesi gerekmektedir.

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