İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ‘ilk kez açıklıyorum’ dedi, verileri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa’da “Şimdi vereceğim rakamları ilk kez açıklıyorum. Uyuşturucu tacirlerine karşı son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 4 bin 30 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Manisa'ya geldi. Bakan Yerlikaya bir otelde düzenlenen toplantıda parti teşkilatı ile buluştu, basın açıklaması yaptı. Toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra AKP Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal, İl Başkanı Salih Hızlı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilatların temsilcileri katıldı. Bakan olduktan sonra ilk şehir buluşmasını Manisa'da gerçekleştiren İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 60 günde bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

29 BİN 32 TERÖR OPERASYONU

İçişleri Bakanlığında 62'nci günü olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele ile ilgili önemli rakamlar paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Son 60 günde; bölücü terör örgütü (PKK), DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü, 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan bin 20 operasyonda da 254 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 219 şahıs tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken; suç gelirleri ile mücadele kapsamında 662 milyon TL para ve mal varlığına el konuldu” diye konuştu.

UYUŞTURUCUYA YÖNELİK 33 BİN 295 OPERASYON

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele konusunda ise son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenlendiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, “Bu operasyonlar sonucu 4 bin 30 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Bizim mücadelemiz düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle. Son 60 günde, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 2 bin 548 operasyonda, 1385 düzensiz göçmen organizatörü ile 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de nefeslerini keseceğiz” dedi.

Bakan Yerlikaya, il ve ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği toplantının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.