İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden biri PKK’lı

Ankara pazar sabahına terör saldırısıyla uyandı. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önüne gelen iki terörist 38 TP 962 plakalı gri renkli ticari araçtan inerek, ateş ede ede bakanlık binasına girmeye çalıştı.

Teröristlerden birinin üzerindeki bomba patladı, diğer terörist ise çıkan çatışmada öldürüldü.

PKK’LI OLDUĞU AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı’ndan saldırıyla ilgili yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“01.10.2023 tarihinde saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir.

*Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

*Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

*Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.

*Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada: Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail BOZLAĞAN adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasp edilmiştir.

*Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde: