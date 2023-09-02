İki ilde hortum ve dolu etkili oldu

Uşak’ta etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde dükkanları su bastı, şehirler arası yoldaki köprülü kavşak su ile doldu. Kentte kanalizasyon altyapısı yoğun yağışı bir süre kaldırmadı. Karabük'te oluşan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selami AYDIN

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Uşak'ta yoğun yağış sel baskınlarına neden oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış yaklaşık 1,5 saat süreyle şiddetini giderek artırdı. Kentin altyapısı yağışı kaldıramayınca sel suları caddeleri kapladı. İsmetpaşa Caddesi, Fatih Caddesi ve bu caddelere bağlı ara sokaklar sel suları ile doldu.

Kent merkezindeki ana caddelerin büyük bölümünde sel nedeniyle ulaşım aksadı. Bazı dükkanları su bastı. Ankara-İzmir karayolundaki köprülü kavşağı su bastı. Kavşağın yan duvarlarından ve yoldan taşan su geçidin alt bölümünde birikerek tehlike oluşturdu.

Polis ekipleri yağış nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırarak güvenli trafik akışını sağlamaya çalıştı. Uşak Belediyesi ise alarma geçerek vatandaşlardan gelen çağrılara yanıt verdi.

“BAKIN BELEDİYE BAŞKANI BAKIN”

Sel görüntüleri vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı, yaşanan sıkıntılara tepki gösterildi. Bir vatandaş Uşak Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sırasında yolu yükselttiğini belirterek, “Evet Belediye Başkanı, buraları yükselttiniz iş yerlerimize su giriyor. Bakın iş yerlerimiz sular altında. Bakın Belediye Başkanı bakın. Nerede bu belediye” sözleriyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a seslendi.

“KONSERE PARA VERECEĞİNİZE ALTYAPIYA YATIRIM YAPIN”

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Kent merkezindeki ana caddelerin çoğunu su bastı. Bunun nedeni altyapı eksikliğidir. Oysa ki daha yeni yenilenmişti. Her zaman yağmurlarda bu manzaraları yaşıyoruz. Üstü cafcaflı altı artık ne derseniz… Altyapı temel olanıdır ama maalesef süse önem veriyorlar. Konserlere para harcayacaklarına altyapıya para harcasalar bu iş böyle olmaz” dedi.

KAVŞAĞA GİTTİ, SELİ ANLATTI

Diğer yandan CHP 27. Dönem Uşak Milletvekili Özkan Yalım da sel sularının kapladığı köprülü kavşağa giderek yaşananları kaydetti. Kurtarma çalışmaları sırasında video çeken Yalım, “35 dakikalık yağmurda Uşak kilitlendi. Altyapı yetersiz. Sel suları içinde araçlar var. İnsanlar zor zahmet kurtuldu. Araçların kurtarılması için suyun boşaltılması bekleniyor. Ankara- İzmir istikametlerinde trafik tıkandı. Altyapı Bakanlığı Uşaklı'nın ödediği vergiyi Uşak'a geri versin. Yeni çevre yolunun kavşağında köprümüzü çaldılar. Hala köprümüz yok. O gün bu gündür onlarca araç kaza yaptı. Birinin ölmesi mi gerekiyor? Bütün bu yatırımları doğru dürüst yapın, Uşaklının hakkını verin” diye konuştu.

KARABÜK’TE HORTUM

Kent merkezinde bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi.

Güneşli havada etkili olan hortum, vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kayıtlarda metrelerce yükseğe çıkan hortumun bazı cisimleri uçurması yer aldı.