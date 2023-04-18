İki vekil adayı Memleket Partisi’nden istifa etti

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi'nde toplu istifalar geldi. İl ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350'yi aşkın üyenin istifa ettiği açıklandı. Gelişmeden hemen birkaç gün sonra da iki milletvekili adayı istifasını açıkladı. İstifa eden vekillerden biri Muharrem İnce’ye seslenerek adaylıktan çekilmesini, Millet İttifakı’na katılmasını istedi.

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Memleket Partisi Hatay İl Teşkilatı'nda istifa depremi yaşanıyor. Hafta sonu Hatay Memleket Partisi İl Başkanı ve İl Yönetimi, 11 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve 350'i aşkın kayıtlı üye istifa etmişti. Gelişmeden birkaç gün sonra iki vekil adayı, Mustafa Bayır ve Kazım Yalçın'ın da istifa ettiği öğrenildi.

“SÖYLEDİĞİ GİBİ BİR LİDER OLMADIĞINI YAŞAYARAK ÖĞRENDİM”

Kazım Yalçın da daha önce istifasını açıklayan il yönetim gibi Genel Başkan Muharrem İnce'yi hedef aldı. Yalçın istifa duyurusunda; “Sayın İnce beni milletvekili sıralamasında 8'inci sıraya yazmış. Sayın İnce'nin diğer konu başlıklarıyla ilgili samimiyetini henüz test etmedim ancak Hatay Milletvekili sıralamasından da anlaşılacağı üzere liyakat noktasında söylediği gibi bir lider olmadığını yaşayarak öğrendim” dedi.

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Yalçın açıklamasının devamında şunları söyledi;

“Millet İttifakı'nın seçimi ilk turda kazanabilme potansiyeli olup memleketimizin de AKP iktidarıyla kaybedecek bir günü bile olmamalıdır. Sayın Genel Başkan; siz, memleketin içinde bulunduğu sıkıntılar ve bu sıkıntılara çözüm üretme noktasında inanıyorum ki samimisiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakma iddianızdan bir an önce vazgeçiniz, Millet İttifakı saflarında değerli yerinizi alınız.

Seçimi birinci turda Millet İttifak kazansın ve siyasal İslam defteri bir daha hiç açılmamak üzere kapansın.”

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