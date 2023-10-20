İlber Ortaylı, ‘gözlerim yaşardı’ diyerek anlattı

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Dünya Savaşı'ndaki yıkım sonrası Polonya'nın hala toparlanamadığını işaret ederek “Orada bir olaya şahit oldum, gözlerim yaşardı. Bizde de gidiyor şehirler. İstanbul; nereye baksam gidiyor. Benim çocukluğumda Suriçi İstanbul'dan bir şey kalmamış” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Konuşmaları”na katıldı.

“YAŞADIĞINIZ TARİH YOK OLUYORSA…”

Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya şehirlerin tarihlerinin zamanla kaybolduğunu dile getiren Ortaylı, şunları söyledi:

“Bir şehirde hayatını geçirdiğin bir köşe senin kutsal alanındır. Bir şehrin hafızası yoksa o şehir değil. Mesela Polonya. Yıkıp gitti o Hitler. Ben gittiğimde restorasyonu hala devam ediyordu Polonya’nın. Belki hala devam ediyor. Ve orada bir olaya şahit oldum, gözlerim yaşardı. Bizde de gidiyor şehirler. İstanbul; nereye baksam gidiyor. Benim çocukluğumda Suriçi İstanbul’dan bir şey kalmamış. Onun için birçok şehir bu şekilde. Yaşadığınız tarih yok oluyorsa, biz o şehirde değiliz. O şehir de bizimle değil. Bu çok önemli.”

Ortaylı, gençlere seyahat etmeleri, yeni yerler görmeleri tavsiyesinde bulundu. (AA)