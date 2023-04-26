İmamoğlu söz verdi: Canını okurum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Bu seçim 81 milyonun kazanacağı bir seçim. İttifak değil, millet kazanacak millet. Size söz veriyorum, partizanlık yapan can yoldaşım da olsa canına okurum. Partizanlık bu milleti bölen, ayrıştıran bir duygudur. Partiler araçtır, amaç değildir" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ‘Beşiktaş Yatırımları Tanıtım Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Verdiğimiz her vaadi 50 kez düşünüp, 100 kez çalışıp ondan sonra söylüyoruz. Verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz.

*Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Aynen Beşiktaş’ta olduğu gibi. Ben bile yoruldum seni dinlerken dedi, ne mutlu, gerçekten gurur duyuyorum.

*Çok şey yaptık ama yetmez. Mahmutbey – Mecidiyeköy Hattı’nı açtık. Bu meydanda bir kazımız var. Tarihi kazının sürmesinden dolayı baktık uzuyor, hemen Fulya’ya bağlayarak hizmete aldık.

*Baktığınız zaman kentin 360 derece noktasında özenli davranmanın gururunu yaşıyorum. Temel atmaya, açılışlara, güzel insanlara hizmete devam edeceğiz.

*İstanbul’da başardıklarımızı Türkiye’de de başaracağız. Dört yıl önce oluşturduğumuz yönetim modelinde şunu belirlemiştik, ihtiyacı gör, hızla organize ol, vatandaşla konuş, iş bitiriciliğini ortaya koy.

“İSTANBUL’A EN BÜYÜK YATIRIMLARI YAPACAĞIZ”

*150 günde 150 proje diye açılışlarımız ve temel atmalarımızı bu senenin sonuna doğru 190’ı aşıyoruz.

*Biz mayısa kadar 300 günde 300 proje hedefiyle yola çıkalım. Mayıs ayı sonunda tamamlamış olacağız.

*Tamamlayacağız, ama yetinmeyeceğiz. 2024 Mart’ına kadar hem kalan işlerimizi bitireceğiz, hem dört yılda bizi engelledikleri bütün konularla ilgili İstanbul’u ayağa kaldırıp tarihin en büyük yatırımlarını yapacağız.

*Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Bey hem hizmetleri anlattı, önümüzdeki 20 yılda yapacaklarımızı 2-3 yılda bitirmek için de benden istedi.

“YUHLAMAYIN DEĞMEZ, AĞZINIZ YORULMASIN”

*İstanbul’un her ilçesine eşit davranarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bakın, İstanbul’da Üsküdar o partili olabilir. Beykoz şu partili olabilir.

* Sarıyer CHP’li olabilir. Şimdi biz Allah şahittir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz andan itibaren kimseyi birbirinden ayırt etmedik. Benden önceki dönem belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız var.

*Bizimle görüşmeyi bile yapmadılar. Bu kadar partizan davranmayı ne yazık ki bu cennet vatanın, bu güzel İstanbul’un üzerine kara bulut gibi çökerttiler. Yuhlamayın, değmez, ağzınız yorulmasın.

“CANINA OKURUM”

*Şu kardeşiniz beni arayan hangi görevli olursa olsun… Bu memleketin bürokratın başımızın üzerinde yeri var. Kaymakam korkudan muhalefetse bir seçilmişin yanına gidemiyor.

* Birleşe birleşe kazanacağız, ayrışmak yok. Bu seçimi Millet İttifakı kazanacak, doğru. Biz bu seçimde ‘kazandık’ demeyeceğiz.

*Bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim. İttifak değil, millet kazanacak millet. Size söz veriyorum, partizanlık yapan can yol arkadaşım da olsa canına okurum. Partizanlık bu milleti bölen, ayrıştıran bir duygudur. Partiler araçtır, amaç değildir.

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