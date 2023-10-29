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İmamoğlu SÖZCÜ TV’ye konuştu

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. SÖZCÜ TV'nin canlı yayınına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

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